TESTAMENT: ascolta la nuova ''Night of the Witch''

Il thrash non è più underground da quando è uscito master of puppets... 25 Ma porca miseria ma che suoni vi aspettate che debbano avere nel 2020 dopo tutti i dischi che hanno fatto? Ma la smettete di dire cazzate? È una canzone coerente con lo stile di The Gathering secondo me 24 Soliti suoni di merda, gruppo schiavo delle major come tanti altri. il THRASH è altra roba, meglio cercare nell'underground, come dovrebbe essere il genere. 23 Secondo me l'ultimo Brotherhood of the Snake è il più bello della loro carriera. Non a caso con una formazione così ce lo si poteva aspettare. Spero bene per il prossimo dunque. 22 Per le due suocere che appaiono sempre a ruota.....chiamatelo come volete, ma sono partiti da demonic con un escalation sempre più brutale che si discosta dalle radici del genere, a partire dalla voce. 21 D' accordo con tino👍 20 Ingredienti al punto giusto. Un ottimo pezzo perché nessuno vuole e pretende di gridare al miracolo. I suoni molto omologati ma comunque funzionano 19 Silvia 😀 ciao, concordo con te per quanto riguarda la produzione, tipo metal blade, ma potrei citare dark symphonies, dissonance production, altre records con suoni old school. Ho ascoltato la song, molto pompata nei suoni, può piacere come anche no. Per quanto mi concerne, non le gradisco, ma come detto più sotto da un altro utente, c'è chi si aggiorna a questo tipo di sonorità/produzione. La song non è malaccio, anzi, ma non mi piace in certi momenti quando Billy va in 'growl' se mi lasciate passare il termine, immagino che abbiate capito cosa intendo dire. 18 Copertina stupenda,venderanno tante copie anche grazie a quella. Passiamo al pezzo. Che dire? Premetto che è un mio parere PERSONALE... Reputo questa canzone un pezzo senz'anima... 6 minuti e 32 secondi di pura noia, tanto mestiere a servizio di idee sentite e strasentite... X me è un no. La band ovviamente per quello che ha dato, e che continua a dare in sede live, non si discute. Ma il pezzo non mi è piaciuto. Sentirò bene il disco quando uscirò e poi dirò la mia, come sempre. 17 Anche x me non c'è niente di death 😅. Però vabbè se uno vuole criticare ne ha tutto il diritto, non necessariamente bisogna essere grandi musicisti x esprimere un parere a mio avviso. @Vitadathrasher, x me anzi il riffing è molto dinamico, gli accenti di batteria poi lo pennellano alla grande (e non sono una fan di Hoglan, ultra bravo ma non il mio preferito). Concordo sulla voce ma penso sia solo una questione di missaggio. Comunque, ognuno ha i suoi gusti alla fine. @er colica, nella Peaceville mi piace un sacco quel senso di claustrofobia che hanno molti suoi dischi 16 Ma come si fa' a dire che questo pezzo e' una " merda death"? Che stronzata..qui di death metal non c'è nulla, e comunque quoto Lord Vonator👏. Bravo hai detto tutto👍 15 ..mi semnbrate sgarbi. Una serie di seghe mentali e comunque essendo opinioni, tali rimangono. Provateci voi ad essere ancora dopo tutti questi anni, e dopo n dischi, con problemi e casini vari come tutti gli umani, come appunto i Testament e riuscire comunque a tirar fuori dei pezzi quantomeno accettabili. Scritto con il culo, ma spero di aver reso l'idea Eccoli qua i grandi critici...mi semnbrate sgarbi. Una serie di seghe mentali e comunque essendo opinioni, tali rimangono. Provateci voi ad essere ancora dopo tutti questi anni, e dopo n dischi, con problemi e casini vari come tutti gli umani, come appunto i Testament e riuscire comunque a tirar fuori dei pezzi quantomeno accettabili. Scritto con il culo, ma spero di aver reso l'idea 14 Ottimo tiro, ma il ritornello me lo fa veramente ammosciare. Fosse stato costruito meglio sarei stato in un attesa spasmodica da qui al 3 Aprile, peccato. Voto comunque positivo. 13 La produzione è il meno, è un pezzo potente ma piatto, monolitico nella struttura, non sorprende, piatto come la voce, che teoricamente non lo sarebbe. Un frullato di colpi nella ritmica che alla lunga sdegnano e si ripetono in una sorta di loop. Anche le chitarre sono schiave del Peterson pensiero degli anni 2000,(padre padrone della band?) riff potenti a discapito di riff più articolati e raffinati. Adattatevi alla modernità e alla mediocrità. 12 Metalloooooooo!!! 11 @Silvia assolutamente d'accordo con te per quanto riguarda le altre etichette, anzi per citare altri esempio io dico pure la mitica peaceville che ha suoni molto old basti pensare ai darkthrone o autopsy ma pure la più recente Transcending Obscurity Records che da qualche tempo ha degli ottimi gruppi Death crust doom eccetera oppure la più sconosciuta svart records. Nuclear è major e come major si comporta alla fine. 10 Bel tiro! Chuck poi nel ritornello mi ha colpito parecchio. Ma la cosa più bella è che finalmente nel mix si sente il buon Steve al basso! 9 Cioè intendevo al #4, scusate 8 @er colica 🤣. Scherzi a parte, sì giusto ciò che dici, bisogna adattarsi ai tempi, ma secondo me nel caso della Nuclear Blast non è tanto questione vecchio/nuovo quanto il fatto che non mi piacciono le scelte loro tipo ciò di cui parlavo al #5 (gusto mio ovviamente). X dire, ci sono tante belle etichette che danno potenza pur mantenendo un suono moderno (mi viene in mente la Metal Blade che mi piace molto). X esempio a me Chuck piace di più con la voce più corposa rispetto a questo pezzo. Poi sì può essere nostalgia, tanti ragazzi si lamentano delle produzioni old school 😅 7 il fatto è che stiamo pur sempre nel 2020 e questi son sempre i testament non i satan vaginal perturbator dalla colombia che hanno registrato un nastro in cassetta limitato a 666 copie. 2020 nuclear blast suoni belli ciotti prendere o lasciare. Io pure son vecchia scuola ma bisogna anche adattarsi ai tempi, poi gusti a parte logico. 6 Brano godibile, aspetto il disco....inutile fasciarsi la testa adesso. 5 Sulla produzione Nuclear Blast concordo con i primi commenti, x me toglie potenza pensando di esaltarla 👎🏻. Sarò io che rimpiango i vecchi suoni umani e grezzi, boh 4 Bellissimo! Sì solita doppia cassa sottile 🙄, voce effettata 🙄 e ripresa dopo l’assolo che sembra The Haunting però nonostante ciò mi è piaciuto molto molto molto. Il video non l’ho guardato ma il pezzo ha un ottimo tiro x me. 3 Sempre peggio.......questo pezzo è proprio una merda death, il fritto del rifritto nei mercatini di wuhan. 2 Mic, copio e incollo 1 Soliti "nuovi" Testament iperpompati nuclerblastizzati. Il pezzo sembra anche abbastanza vario, ma so già che comprerò il CD, mi gaserò,ma durerà poco nel lettore