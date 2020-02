CANDLEMASS: guarda un primo video dal nuovo EP

01/02/2020



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 5 anche il riff di wild boys dei duran duran se lo potevano risparmiare...grande song 4 Il riff di symptom of the universe se lo potevano risparmiare 3 Non mi ricordavo che Johan Längquist potesse graffiare così tanto. 2 Se il buongiorno si vede dal mattino....bel pezzo. 1 Leif Edling santo subito.