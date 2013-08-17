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ANVIL: ecco il video di ''Legal At Last''
02/02/2020 - 11:26 (135 letture)

Zess
Domenica 2 Febbraio 2020, 23.29.08
3
A me va bene così. Mi piacciono sempre.
David D.
Domenica 2 Febbraio 2020, 21.28.14
2
Tireranno fuori sempre il solito album da 6,5 / 7, ne sono sicuro. Ma come non si fa a voler bene a Lips? Ha un attitudine passione da far invidia.
Rik bay area thrash
Domenica 2 Febbraio 2020, 17.13.50
1
Decisamente song valida, compreso il solo, buona anche la produzione, reale non pompata per capirsi. Gli anvil sono sempre una garanzia 🤘🎸
RECENSIONI
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