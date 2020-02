NIGHTWISH: presentano il video di ''Noise'' dal nuovo album

07/02/2020 - 13:39 (419 letture)



18 Be', sì, qui si tratta più che altro di prevedibilità generale, non proprio di auto-plagio. O per lo meno su due piedi non mi sembra di aver notato riff/melodie uguali identiche. 17 @Fabio Ya....h: la cantante degli Skylark 😎😉 16 Sarà pure un continuo plagio ed autoplagio ma a me la canzone è piaciuta tantissimo, meglio dell'80% delle canzoni del precedente album. Se mantengono questo livello per tutte le altre canzoni per me è già un capolavoro 15 Secondo me, a parte l'intro di Game of Thrones, la questione plagio era più evidente in Shudder Before the Beautiful, con il bridge che era uguale identico a una canzone di Once. Va anche dato atto che cercano di cambiare scenario e concept. Poi in realtà mi sembra strano che le critiche arrivino proprio adesso, Tommaso è un imprenditore dal 2005 e lo si è visto anche dalla piega che ha preso la band da lì in poi. Passando alle cose importanti, qualcuno sa chi è la bionda selfitrice? Passando alle cose importanti, qualcuno sa chi è la bionda selfitrice? 14 I LOVE THE DEJA VU!!!! Deja Vu.... Già sentito.... Plagio.... Poi possediamo tutta la collezione di tutti i CD degli Ac/DcI LOVE THE DEJA VU!!!! 13 Volevo scriverlo io prima un commento sulla donzella dai biondi capelli...poi ho lasciato perdere ma ora mi accodo al pensiero... 12 Non vorrei sembrare superficiale ma anche la signorina bionda rende il video digeribile 11 Non mi dispiace questo brano anche se effettivamente sa di già sentito. Ma essendo il singolo ci può anche stare. Ho sempre alte aspettative per questo nuovo disco. 10 Mi sono espresso male e sono in larga parte d'accordo con voi, tanto più che non riesco nemmeno più ad ascoltarli (nei termini per cui o ascolto i dischi pre-once o live del periodo con tarja) quindi non stavo facendo il fan offeso! Non so nemmeno io bene come esprimermi in realtà... Francamente penso ci siano generi che permettono certi "movimenti", altri che non solo li permettono ma li auspicano, altri che stanno bene così come sono. E su questo non continuo perché diventa un discorso infinito. Sarò caustico e azzarderò una sorta di giudizio da critico, cosa che cerco di non fare solitamente. Se questa canzone fosse davvero "bella", penso che nessuno si lamenterebbe della poca originalità. 9 mi sa che abbiamo avuto tutti la stessa sensazione ... 8 Beh, sai com'è, quando vedi le band che nella sostanza fanno copia incolla delle stesse cose (riff, arrangiamenti, testi, cantato, produzione) cominci a pensare che queste abbiano smesso di fare ricerca artistica preferendo lavorare come impiegati delle poste su una pratica "che si fa così"... e un po' ti senti preso per il Q. Circa l'essere originali a ogni costo non mi pare ne abbia parlato nessuno. 7 Non è che o si è originalissimi o si è banalissimi: esistono varie sfumature in mezzo. Nessuno pretende che i Nightwish tornino a essere gli innovatori che erano un tempo, ma almeno un minimo di sforzo penso sia doveroso, anziché ripetere costantemente sempre le solite robe (fino addirittura a riciclare riff e melodie, come accaduto nell'ultimo album). Minimo, eh! Giusto per non pubblicare più volte lo stesso album, ché tanto c'è già l'originale. Nessuno pretende che i Nightwish diventino di botto gli oOoOoOoOo o Devin Townsend o chessò io, ma almeno un minimo di variazioni ed evoluzioni ci dovrebbero essere, a maggior ragione se lo stile è fermo da tredici anni. Oltretutto, di base, non è che questo brano abbia chissà che di interessante. Ad esempio, in Imaginaerum già si sentiva la mancanza di idee fresche, ma quanto meno c'erano melodie molto funzionanti, un certo gusto per le atmosfere e delle interpretazioni interessanti, mettendo da parte la solita esplosione di ego nel brano lungo. 6 ma... io vorrei capire una cosa. ma esattamente come si è arrivati a questa psicosi del cambiare, dell'essere originali a ogni costo (ma cosa cazzo vuol dire poi, tradotto in termini per comuni mortali?!), del dover cambiare quello che si fa così, per non si sa quale motivo... Si badi bene che è un concetto che anche io sostengo spesso ma, voglio sperare, senza sfociare in questi estremismi per cui ormai anche un quattordicenne che dice io askolto blekmetalll!!!!11! parla di originalità come se fosse un consumato critico musicale. Boh! Venendo poi alla canzone, sono davvero dispiaciuto perché spero sempre che facciano qlc che me li faccia piacere di nuovo, o almeno apprezzare: sì, è un sentimento assolutamente infantile e adolescenziale, come tutti i sentimenti per ciò che abbiamo amato profondamente e a lungo, soprattutto in quel periodo della vita! Che però a quanto pare è passato for good e non siamo più nel 2000 ma nel 2020 e... vabbè. Vado ad ascoltarmi gli xandria di neverworld's end ahahah buon ascolto per quanti apprezzano invece! 5 Non solo dell'auto-plagio, ma forse anche del plagio e basta: c'è un coro che sembra presto di peso dalla parte finale dell'opening di Game of Thrones. Ho scritto "forse" perché non credo che la somiglianza sia tale da portare a problemi legali, ma comunque non posso credere che Tuomas non se ne sia accorto. Quanto alla questione dello stile immobile da anni, "mal comune, mezzo gaudio" non penso sia un ragionamento funzionante; il fatto che un problema sia comune non giustifica Tuomas. Di base, poi, i Nightwish hanno un grosso problema: fanno poco gioco di squadra in fase di composizione, quindi le idee degli altri membri del gruppo difficilmente riescono a bilanciare la mancanza d'ispirazione di Tuomas e Marco. Stando alle indiscrezioni, nel nuovo album ci sono alcuni passaggi più aggressivi, merito del nuovo batterista; bisognerà vedere se sono stati integrati bene all'interno dei brani, perché nello special di Noise mi sembra di finire in territorio Epica senza alcuna motivazione musicale apparente. 4 Lo spettro dell'autoplagio è sempre presente da un pò di anni a questa parte, ma quale gruppo power non rischia spesso di riciclare qualche melodia/riff? A me non dispiace, nulla di nuovo o di eclatante ma non l'ho trovata brutta. Elan mi piaceva di più nella sua dolcezza pop, ma vedremo. Il video ben fatto, ben girato ma molto bizzarro 3 Anch'io ho una sensazione di deja-vu,essendo un singolo apripista ci puo' anche stare ma spero che il prossimo disco abbia anche qualche elemento di novita',lo scopriremo solo vivendo. 2 Brano piacevole, ma ho una sensazione di deja-vu (bye bye beautiful) vedremo il disco nella sua interezza, ho molta fiducia nella mega suite, anche perchè quella del disco precedente era una degli episodi migliori di endless form the most beautiful 1 Storytime + Bye Bye Beautiful + parti copiate dalla melodia della sigla di Game of Thrones + special aggressivo buttato lì a random e parecchio in stile Epica. Se non altro, il video è molto ben fatto, anche se il tema risulta un po' finto nelle loro mani.