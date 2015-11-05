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KVELERTAK: ascolta “Fanden Ta Dette Hull!”
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RECENSIONI
ARTICOLI
15/02/2018
Live Report
METALLICA + KVELERTAK
Pala Alpitour, Torino, 10/02/2018
12/11/2015
Live Report
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Alcatraz, Milano (MI) , 05/11/2015
 
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