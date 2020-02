THE DEAD DAISIES: in concerto l'8 luglio al Live Club

12/02/2020



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 1 Un gruppo nato da poco attorno a corabi, personaggio non certo di primo pelo, adesso cambia pelle con un personaggio ancora più ingombrante e con molti più km... non ne capisco proprio il senso