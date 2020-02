ULVER: ascolta la nuova ''Russian Doll''

14/02/2020



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 Quoto @Area e @Entropy, queste canzoni seppur carine le fanno gruppi sconosciuti e non vengono, ahimè, considerate molto; molto fa il nome in copertina. 7 In un oceano musicale inondato da liquami di sterco di cavallo , Averne di produzioni così oggi. Oro. Oro puro. Pezzo attualissimo 6 Premesso che io non sono uno di quelli che pensa che gli ulver (o chiunque altro) dovrebbero cambiare nome perchè non sono stati "fedeli" alle origini, anzi per me sono rispettabilissimi per la loro voglio di osare (che ipotizzo sincera, ma cmq anche se non lo fosse sarebbe cmq loro diritto). Solo che in questo loro percorso si è arrivati al putno che davvero mi chiedo: quanti di noi avrebbero dato ascolto ad un pezzo del genere se non fosse stato legato al nome Ulver?. Amo pure qualcosa che vagamente ricorda sta roba (syster of mercy, cure), ma se questo pezzo lo sentissi alla radio credo che cambierei frequenza all'istante. Non fa proprio per me. Eppure si è sviluppata questa idea che loro sono dei geni qualsiasi cosa fanno o toccano... e alla fine mi trovo ad ascoltarli.. senza riuscire a capire il perchè di tale esaltazione (sempre considerando che viene da gente che come prima cosa ama il metal immagino) 5 @Tino, il problema é che se la musica anni 80 la fai quasi 40 anni dopo serve a poco... comunque non penso sarebbero stati primi in classifica, per arrivare a quel punto avrebbero dovuto fare del Synth Pop come gli Wham XD jaja 4 Eleganti e superiori a tutti come sempre. Sbavo... 3 Il pezzo mi piace moltissimo, adoro questo loro stile pop decadente ed epico, ma il problema è che ormai ci hanno già marciato a sufficienza a mio parere. Garm è sempre impeccabile, gli arrangiamenti pure, ma ora mi aspetto un altro cambio netto di rotta, come ci hanno abituato gli Ulver in questi anni. Un altro album sulla falsa riga di "The Assassin" non so se lo acquisterei, contando che è uscito pure un Ep dopo sullo stesso stile. 2 Per quanto mi concerne dovrebbero essere primi in classifica anche nel 2020. 1 Se fossimo negli anni 80 sarebbero primi in classifica