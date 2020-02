MACHINE HEAD: diffuso il nuovo singolo ''Circle The Drain''

14/02/2020 - 10:24 (137 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 Non mi ha detto assolutamente nulla... 5 Quanti sbadigli..... 4 Io comunque avrei cercato almeno di far tornare Logan Mader nella band... ottima presenza scenica e ottimo chitarrista solista. 3 Lo sento come un tentativo di rimanere sullo stile di Burn My Eyes ma senza ecedere troppo, riprendendo anche in parte lo stile Nu Metal di Burning Red... oh poi magari sbaglio io eh. 2 Pezzo non male, ma ultimamente nel loro sound ci sento troppo korn e Slipknot più altro... Non riesco più a seguirli, avevano conquistato una certa personalità e stile con The Blackening e into the locust. Andando avanti l'hanno persa. Comunque pezzo carino. 1 Dopo la tragedia di 'Catharsis', finalmente un gran pezzo; attendo con ansia l'uscita dell'album.