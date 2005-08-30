DEMONS & WIZARDS: presentato il video di ''Wolves In Winter''

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Maurilio
Venerdì 14 Febbraio 2020, 20.02.58
3
Anche secondo me canzone piatta che scorre via senza lasciare traccia. Peccato.Diabolic mi era piaciuta molto, mentre anche l altra piú hard rock mi diceva poco....
Black Me Out
Venerdì 14 Febbraio 2020, 18.18.52
2
@progster78 il peggiore? Pensa che per me è il primo singolo azzeccato dei quattro rilasciati...
progster78
Venerdì 14 Febbraio 2020, 16.01.29
1
Mi dispiace ma questo lo trovo abbastanza noiosetto.....dei brani dell'ultimo lavoro disponibili questo e' il peggiore, ora aspetto di ascoltare il disco nella sua interezza. Cmq ho un buon presentimento a parte questo brano.
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