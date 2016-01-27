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BLACK SWAN: ecco il terzo singolo dal nuovo album
15/02/2020 - 15:55 (38 letture)

wingo
Sabato 15 Febbraio 2020, 17.18.11
1
Straconsiglio l'album di debutto dei black swan,e un disco della madonna suonato da grandi musicisti. Piacerà soprattutto agli amanti dell'hard rock americano anni '80,attualizzato però ai tempi moderni.
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