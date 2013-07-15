TROUBLE: firmano con la Hammerheart Records per il nuovo album

20/02/20
SKYFOREST
A New Dawn
20/02/20
POSTVORTA
Porrima
21/02/20
RE-MACHINED
Wheels Of Time
21/02/20
HEATHEN FORAY
Weltenwandel
21/02/20
VINNIE MOORE
Soul Shifter
21/02/20
SECRET RULE
Against
21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi
21/02/20
ISLE OF THE CROSS
Excelsis
21/02/20
PAIN CITY
Rock And Roll Hearts
15/02/20
GLI ATROCI
TRAFFIC CLUB - ROMA
15/02/20
CRYING STEEL + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
15/02/20
MALESTANTE + CLOCKWORK + COCAINE KAMIKAZE
CIRCOLO ARCI BELLEZZA - MILANO
15/02/20
SAIL AWAY
MANHATTAN PUB - TORINO
16/02/20
FIVE FINGER DEATH PUNCH + MEGADETH + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO
16/02/20
OBSCURA + GOD DETHRONED + THULCANDRA + FRACTAL UNIVERSE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
16/02/20
BIOSCRAPE + GUNJACK + UNSYLENCE
LEGEND CLUB - MILANO
17/02/20
DROPKICK MURPHYS + GUEST
ALCATRAZ - MILANO
18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/20
TENACIOUS D + WINCHESTER
LORENZINI DISTRICT - MILANO