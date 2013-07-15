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TROUBLE: firmano con la Hammerheart Records per il nuovo album
15/02/2020 - 16:02 (34 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
13/10/2017
Live Report
GRAVEYARD + TROUBLED HORSE + ELECTRIC BALLROOM
Bloom, Mezzago (MB), 08/10/2017
14/07/2015
Live Report
AC/DC + VINTAGE TROUBLE
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola (BO), 09/07/2015
22/11/2014
Live Report
TROUBLE + GUEST
AN Club, Atene, Grecia, 08/11/2014
 
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