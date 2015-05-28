EDGE OF PARADISE: guarda il video di ''World''

20/02/20
POSTVORTA
Porrima
20/02/20
SKYFOREST
A New Dawn
21/02/20
DEMONS & WIZARDS
III
21/02/20
PRIMEVAL MASS
Nine Altars
21/02/20
HEATHEN FORAY
Weltenwandel
21/02/20
FRACTURED INSANITY
Massive Human Failure
21/02/20
VINNIE MOORE
Soul Shifter
21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi
21/02/20
H.E.A.T
H.E.A.T
16/02/20
FIVE FINGER DEATH PUNCH + MEGADETH + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO
16/02/20
OBSCURA + GOD DETHRONED + THULCANDRA + FRACTAL UNIVERSE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
16/02/20
BIOSCRAPE + GUNJACK + UNSYLENCE
LEGEND CLUB - MILANO
17/02/20
DROPKICK MURPHYS + GUEST
ALCATRAZ - MILANO
18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
19/02/20
TENACIOUS D + WINCHESTER
LORENZINI DISTRICT - MILANO
20/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
DRUSO - RANICA (BG)
20/02/20
PAPA ROACH + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO
20/02/20
NANOWAR OF STEEL
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)
20/02/20
DEWFALL + GUESTS
EQUINOX CLUB - VEROLI (FR)