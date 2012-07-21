      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Feeding The Machine - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

20/02/20
POSTVORTA
Porrima

20/02/20
SKYFOREST
A New Dawn

20/02/20
POSTVORTA
Porrima

21/02/20
DEMONS & WIZARDS
III

21/02/20
PRIMEVAL MASS
Nine Altars

21/02/20
HEATHEN FORAY
Weltenwandel

21/02/20
FRACTURED INSANITY
Massive Human Failure

21/02/20
VINNIE MOORE
Soul Shifter

21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi

21/02/20
H.E.A.T
H.E.A.T

CONCERTI

16/02/20
FIVE FINGER DEATH PUNCH + MEGADETH + BAD WOLVES
ALCATRAZ - MILANO

16/02/20
OBSCURA + GOD DETHRONED + THULCANDRA + FRACTAL UNIVERSE
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

16/02/20
BIOSCRAPE + GUNJACK + UNSYLENCE
LEGEND CLUB - MILANO

17/02/20
DROPKICK MURPHYS + GUEST
ALCATRAZ - MILANO

18/02/20
MONSTER MAGNET
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

19/02/20
TENACIOUS D + WINCHESTER
LORENZINI DISTRICT - MILANO

20/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
DRUSO - RANICA (BG)

20/02/20
PAPA ROACH + GUESTS
ALCATRAZ - MILANO

20/02/20
NANOWAR OF STEEL
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

20/02/20
DEWFALL + GUESTS
EQUINOX CLUB - VEROLI (FR)
WOLF: disponibile un nuovo brano
16/02/2020 - 14:20 (64 letture)

Muki97
Domenica 16 Febbraio 2020, 15.27.09
1
è la prima volta che li sento, sembrano carini e con un bel tiro. magari approfondirò
RECENSIONI
71
65
75
ARTICOLI
13/07/2019
Live Report
WOLFMOTHER - LARS ROCK FEST 2019
Giardini pubblici, Chiusi Scalo (SI), 07/07/2019
23/12/2018
Live Report
A PERFECT CIRCLE + CHELSEA WOLFE
Palalottomatica, Roma, 19/12/2018
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
27/08/2016
Live Report
WOLFMOTHER + GIUDA + ONELEGMAN
Festareggio, Campovolo Reggio Emilia (RE), 24/08/2016
13/05/2016
Live Report
WOLFMOTHER + ELECTRIC CITIZEN
Alcatraz, Milano, 08/05/2016
15/12/2015
Live Report
SWALLOW THE SUN + WOLFHEART + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
21/06/2014
Live Report
BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 18/06/2014
21/07/2012
Live Report
WOLFMOTHER + BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
10 Giorni Suonati!, Castello Sforzesco, Vigevano (PV), 10/07/2012
 
ALTRE NOTIZIE
16/02/2020 - 14:20
WOLF: disponibile un nuovo brano
13/02/2020 - 15:41
WOLFMOTHER: una data in Italia con gli Hardcore Superstar
31/01/2020 - 21:37
WOLFPAKK: ecco il video di ''One Day''
20/01/2020 - 17:28
WOLF: ecco il video di ''Midnight Hour''
17/01/2020 - 11:15
POWERWOLF: a giugno un doppio album
11/01/2020 - 09:41
WOLFPAKK: presentato un brano dal prossimo album
09/01/2020 - 20:01
WOLF: a marzo il ritorno con ''Feeding the Machine'', ecco i dettagli
08/01/2020 - 19:46
POWERWOLF: rinnovato l’accordo con Napalm Records
02/12/2019 - 16:38
WOLFPAKK: previsto per fine gennaio il prossimo disco
08/11/2019 - 12:03
DEWOLFF: ecco il video di ''Blood Meridian I''
ULTIME NOTIZIE
16/02/2020 - 18:30
ENSIFERUM: concluse le registrazioni del prossimo album
16/02/2020 - 14:22
OUTLAWS: a fine mese la pubblicazione del nuovo disco
16/02/2020 - 14:16
TORCHIA: ascolta ''Memoirs'' dal nuovo album
16/02/2020 - 14:11
CRYPTEX: previsto per maggio il nuovo disco ''Once Upon A Time''
16/02/2020 - 14:06
HEART OF GOLD: online il secondo singolo della band
16/02/2020 - 14:04
ANTIHELD: presentato un video dall'ultimo album
16/02/2020 - 13:59
EDGE OF PARADISE: guarda il video di ''World''
15/02/2020 - 23:05
BLOOD AND SUN: previsto per fine mese il nuovo album '' Love & Ashes''
15/02/2020 - 23:01
MEGATHERIUM: ascolta il primo brano dal nuovo album
15/02/2020 - 22:54
BENEATH THE MASSACRE: guarda il video di ''Treacherous''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     