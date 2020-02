KK`S PRIEST: nuova band con K.K. Downing, Ripper Owens e Les Binks

19/02/2020



10 Che tristezza. 9 Però non capisco. Niente più tour. OK. Fuori KK, dentro Faulkner... di nuovo in tour. Deduzione: KK non era più in grado, secondo la band, di suonare dal vivo? 8 Painkiller... grazie per il riassunto esaustivo della vicenda! 7 Ecco la versione british dei ns Luca turilli rhapsody e staropoli rhapsody e Lione rhapsody. Ora abbiamo i judas priest ufficiali e quelli di kk...vabbè...a parte ciò credo che se qs giovanotti al posto di ridursi a cover band si mettessero a comporre qlc di nuovo mi sa che farebbero ottime cose 6 Certo che quello che è venuto a mancare è l' aspetto umano e un minimo di umiltà cosa che agli Iron invece non è successo addirittura ritrovandosi con tre chitarre e facendo tour sempre più belli....sempre considerando l' età dei componenti 5 @Mic: la storia è un po' lunga. Quando la band, dopo aver comunicato l'intenzione di smettere coi Tours mondiali, al termine dell'epitaph tour, ha però deciso di proseguire in studio. KK non era d'accordo e se ne è andato sbattendo la porta. Poi con l'arrivo di Ritchie Faulkner è cambiato tutto. Ritchie è una grande ascia, e la band prosegue il suo cammino. Con l'aggravarsi della malattia di Glen Tipton (Parkinson diagnosticato ormai 15 anni fa), il buon Glen lascia spazio a Andy Sneap (il produttore di Firepower, nonché chitarrista di Hell e Sabbat). Anche in questo caso in tanti si sono chiesti perché non sia stato richiamato KK, ma è presto detto: sin dal primo momento non ha perso occasione per sparlare della band, tutta, e ciò (al di là di quel che si dice) non è andato giù a Glen stesso, Ian, Rob, Scott. Ed in quel momento il buon KK non perdeva occasione di decantare la sua nuova attività ed il fatto che i Judas avrebbero dovuto ritirarsi, mentre la band diceva "se dobbiamo parlarci, facciamolo in privato, laviamo i panni sporchi in casa", ma il buon Kennet ha continuato per la sua strada. Indi, nessun ritorno all'ovile. Peccato che di lì a poco il suo fantastico business sul campo da golf sia colato a picco, e da lì abbia cominciato ad elemosinare di tornare nel gruppo... 4 Cover band di giovincelli 3 Cover band e basta poteva rientrare più dignitosamente nei judas visto che il povero Glenn ha seri problemi di salute...sinceramente non me lo aspettavo da parte di KK 2 Rimango un attimo perplesso dalla notizia. Poi la accolgo con favore. I due album con Owens mi piacciono, così come il potente live Meltdown. KK è un mito. Unica nota un po' stonata è il nome della band. Attendo con curiosità. Anche se mi chiedo (magari è noto a tutti, ma non ho seguito le eventuali news) cosa impedisca a KK di tornare nella sua band originale 1 Giovani promesse