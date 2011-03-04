      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Eugene Ryabchenko
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/02/20
BIFF BYFORD
School Of Hard Knocks

21/02/20
PRIMEVAL MASS
Nine Altars

21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi

21/02/20
FRACTURED INSANITY
Massive Human Failure

21/02/20
VINNIE MOORE
Soul Shifter

21/02/20
H.E.A.T
H.E.A.T

21/02/20
OZZY OSBOURNE
Ordinary Man

21/02/20
SECRET RULE
Against

21/02/20
ISLE OF THE CROSS
Excelsis

21/02/20
HEATHEN FORAY
Weltenwandel

CONCERTI

21/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

21/02/20
NANOWAR OF STEEL
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)

21/02/20
ASPHODELIA + GUESTS
EXTREME FOVEA ATTACK - FOGGIA

21/02/20
WICKED ASYLUM + VIOLAFUEL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)

22/02/20
STIGE FEST
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

22/02/20
UNEARTH + PRONG + DUST BOLT
LEGEND CLUB - MILANO

22/02/20
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

22/02/20
OTTONE PESANTE
ZIGGY CLUB - TORINO

22/02/20
GLI ATROCI
VIDIA CLUB - CESENA (FC)

22/02/20
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
FLESHGOD APOCALYPSE: presentano il nuovo batterista live
21/02/2020 - 12:07 (18 letture)

RECENSIONI
80
80
85
80
ARTICOLI
23/05/2017
Live Report
FLESHGOD APOCALYPSE + THY LEGION + BOUND TO PREVAIL + REPUGNANCE + ANGELCRYPT
Orpheum Theater, Gzira (Malta), 19/05/2017
30/10/2016
Live Report
FLESHGOD APOCALYPSE + SCREAM 3 DAYS
CAP 10100, Torino, 27/10/2016
22/04/2016
Live Report
ENSIFERUM + FLESHGOD APOCALYPSE + HEIDRA
Fabrique, Milano, 18/04/16
22/10/2014
Live Report
FLESHGOD APOCALYPSE + CADAVER MUTILATOR + RESONANCE ROOM + GUESTS
Zsa Zsa Monamour, Palermo, 18/10/2014
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
27/02/2012
Live Report
FLESHGOD APOCALYPSE + DELIRIUM X TREMENS + LAHMIA
Revolver Club, San Donà di Piave (VE), 24/02/2012
10/08/2011
Intervista
FLESHGOD APOCALYPSE
La genesi di 'Agony' ed alcune curiosità...
07/03/2011
Live Report
DYING FETUS + KEEP OF KALESSIN + CARNIFEX + FLESHGOD APOCALYPSE ed altri
Blackout, Roma, 04/03/2011
 
ALTRE NOTIZIE
21/02/2020 - 12:07
FLESHGOD APOCALYPSE: presentano il nuovo batterista live
15/02/2020 - 22:27
FLESHGOD APOCALYPSE: aggiunta una data e cambiata la location del concerto lombardo
24/12/2019 - 13:51
FLESHGOD APOCALYPSE: tour in Europa con gli Ex Deo, in Italia per una data
24/05/2019 - 19:19
FLESHGOD APOCALYPSE: il visualizer di ''Worship and Forget''
20/05/2019 - 19:23
FLESHGOD APOCALYPSE: ''The Fool'' dal live blu-ray
01/05/2019 - 12:00
FLESHGOD APOCALYPSE: ecco il live video di 'Healing Through War'
05/04/2019 - 18:10
FLESHGOD APOCALYPSE: online i lyric video di ''Carnivorous Lamb''
08/03/2019 - 12:04
FLESHGOD APOCALYPSE: rivelati i dettagli del nuovo album, ecco il video di 'Sugar''
01/10/2018 - 17:08
FLESHGOD APOCALYPSE: iniziate le registrazioni del nuovo disco
20/09/2018 - 11:09
COFFIN BIRTH: nuova band con membri di Hour of Penance, Fleshgod Apocalypse e Beheaded
ULTIME NOTIZIE
21/02/2020 - 12:37
WARDRUNA: ecco ''Grá'' dal prossimo album
21/02/2020 - 12:29
KULT OF THE SKULL GOD: a maggio una nuova uscita discografica
21/02/2020 - 12:25
HYBORIAN: online un nuovo brano
21/02/2020 - 12:21
AXEL RUDI PELL: presentato il primo singolo da ''Sign Of The Times''
21/02/2020 - 12:16
BLAZE OF SORROW: previsto per aprile il nuovo disco
21/02/2020 - 12:12
GOTTHARD: guarda il lyric video di ''Bad News''
21/02/2020 - 12:00
NORTHWIND: annunciato il nuovo album dopo 33 anni di attesa
20/02/2020 - 20:52
DISTORTED VISIONS: online il singolo ''Harakiri'' dal debutto
20/02/2020 - 20:43
WITCHERY: a marzo le ristampe di tre album e un EP
20/02/2020 - 20:34
AGGLUTINATION: in arrivo una raccolta fondi per salvare l'evento
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     