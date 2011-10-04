GOTTHARD: guarda il lyric video di ''Bad News''

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Venerdì 21 Febbraio 2020, 12.34.33
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Non male non male anche se purtroppo dischi come G o il primo omonimo non ne faranno mai più anche per cause di forza maggiore... Mi piace molto la voce di Nic Maeder, fu la scelta giusta!
RECENSIONI
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