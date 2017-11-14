HYBORIAN: online un nuovo brano

21/02/20
BIFF BYFORD
School Of Hard Knocks
21/02/20
PRIMEVAL MASS
Nine Altars
21/02/20
VERIKALPA
Tuoppitanssi
21/02/20
FRACTURED INSANITY
Massive Human Failure
21/02/20
VINNIE MOORE
Soul Shifter
21/02/20
H.E.A.T
H.E.A.T
21/02/20
OZZY OSBOURNE
Ordinary Man
21/02/20
SECRET RULE
Against
21/02/20
ISLE OF THE CROSS
Excelsis
21/02/20
HEATHEN FORAY
Weltenwandel
21/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
21/02/20
NANOWAR OF STEEL
VOX CLUB - NONANTOLA (MO)
21/02/20
ASPHODELIA + GUESTS
EXTREME FOVEA ATTACK - FOGGIA
21/02/20
WICKED ASYLUM + VIOLAFUEL
DEDOLOR MUSIC HEADQUARTER - ROVELLASCA (CO)
22/02/20
STIGE FEST
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
22/02/20
UNEARTH + PRONG + DUST BOLT
LEGEND CLUB - MILANO
22/02/20
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
22/02/20
OTTONE PESANTE
ZIGGY CLUB - TORINO
22/02/20
GLI ATROCI
VIDIA CLUB - CESENA (FC)
22/02/20
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)