DUST BOLT: ascolta la nuova versione di ''Chaos Possession''

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29/01/2015
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OBITUARY + M-PIRE OF EVIL + DUST BOLT + ROTTING REPUGNANCY
Rock'N'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO), 24/01/2015
 
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