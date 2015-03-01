TEMPERANCE: ecco la versione acustica di ''I Am The Fire''

24/02/20
DIESPNEA
Pneuma
28/02/20
BENEATH THE MASSACRE
Fearmonger
28/02/20
LACASTA
Æternvm
28/02/20
NEAERA
Neaera
28/02/20
FLUISTERAARS
Bloem
28/02/20
GAME ZERO
W.A.R. - We Are Right
28/02/20
BLOOD AND SUN
Love & Ashes
28/02/20
SHAKRA
Mad World
28/02/20
OUTLAWS
Dixie Highway
28/02/20
ABHOMINE
Proselyte Parasite Plague
22/02/20
STIGE FEST
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
22/02/20
UNEARTH + PRONG + DUST BOLT
LEGEND CLUB - MILANO
22/02/20
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA
22/02/20
OTTONE PESANTE
ZIGGY CLUB - TORINO
22/02/20
GLI ATROCI
VIDIA CLUB - CESENA (FC)
22/02/20
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)
22/02/20
NECROFILI + BRAIDSKILL
SALA FALCONE BORSELLINO - FORMIA (LT)
22/02/20
ESSENZA + GUESTS
BARRAOTTANTAQUATTRO - NOCIGLIA (LE)
23/02/20
EXTREMA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
24/02/20
CROSSFAITH
LEGEND CLUB - MILANO