      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Eleventh Hour - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/02/20
DIESPNEA
Pneuma

28/02/20
BENEATH THE MASSACRE
Fearmonger

28/02/20
LACASTA
Æternvm

28/02/20
NEAERA
Neaera

28/02/20
FLUISTERAARS
Bloem

28/02/20
GAME ZERO
W.A.R. - We Are Right

28/02/20
BLOOD AND SUN
Love & Ashes

28/02/20
SHAKRA
Mad World

28/02/20
OUTLAWS
Dixie Highway

28/02/20
ABHOMINE
Proselyte Parasite Plague

CONCERTI

22/02/20
STIGE FEST
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

22/02/20
UNEARTH + PRONG + DUST BOLT
LEGEND CLUB - MILANO

22/02/20
NANOWAR OF STEEL
LARGO VENUE - ROMA

22/02/20
OTTONE PESANTE
ZIGGY CLUB - TORINO

22/02/20
GLI ATROCI
VIDIA CLUB - CESENA (FC)

22/02/20
CRIPPLE BASTARDS + GUESTS
MK LIVE CLUB - CARPI (MO)

22/02/20
NECROFILI + BRAIDSKILL
SALA FALCONE BORSELLINO - FORMIA (LT)

22/02/20
ESSENZA + GUESTS
BARRAOTTANTAQUATTRO - NOCIGLIA (LE)

23/02/20
EXTREMA
MAGAZZINI GENERALI - MILANO

24/02/20
CROSSFAITH
LEGEND CLUB - MILANO
NOVENA: presentato il video di ''Sun Dance''
22/02/2020 - 11:23 (32 letture)

ALTRE NOTIZIE
22/02/2020 - 11:23
NOVENA: presentato il video di ''Sun Dance''
11/01/2020 - 10:19
NOVENA: in streaming un nuovo singolo dall'album di debutto
15/12/2019 - 18:40
NOVENA: a marzo l'album di debutto
ULTIME NOTIZIE
22/02/2020 - 12:41
EXHORDER: ascolta il singolo ''The Man That Never Was''
22/02/2020 - 12:17
STIGE FEST: ecco tutti i dettagli per l'evento di oggi
22/02/2020 - 12:11
METAL CHURCH: tornano ad aprile con ''From the Vault''
22/02/2020 - 11:47
AETHER REALM: a maggio il nuovo disco, ecco il video di ''Goodbye''
22/02/2020 - 11:40
MARKY RAMONE: nuovo tour europeo, a luglio una data in Italia
22/02/2020 - 11:27
SABIENDAS: online il primo singolo da ''Repulsive Transgression''
22/02/2020 - 11:18
FM: rivelati i dettagli del nuovo disco
22/02/2020 - 11:15
TEMPERANCE: ecco la versione acustica di ''I Am The Fire''
22/02/2020 - 11:10
SHAFT OF STEEL: pubblicato il nuovo singolo
22/02/2020 - 11:00
WOLFHEART: previsto per aprile il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     