ON THORNS I LAY: ecco il video di ''Threnos''

24/02/20
DIESPNEA
Pneuma
28/02/20
BENEATH THE MASSACRE
Fearmonger
28/02/20
SHAFT OF STEEL
Steel Heartbeat
28/02/20
JESSE DAMON
Damons Rage
28/02/20
NEAERA
Neaera
28/02/20
FLUISTERAARS
Bloem
28/02/20
INNO
The Rain Under
28/02/20
GAME ZERO
W.A.R. - We Are Right
28/02/20
OUTLAWS
Dixie Highway
28/02/20
BLOOD AND SUN
Love & Ashes
23/02/20
EXTREMA (POSTICIPATO!)
MAGAZZINI GENERALI - MILANO
24/02/20
CROSSFAITH
LEGEND CLUB - MILANO
25/02/20
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
25/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
ORION - ROMA
26/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON
VIPER THEATRE - FIRENZE
28/02/20
EXTREMA + BULLET-PROOF + LOGICAL TERROR
ARCI TOM - MANTOVA
28/02/20
AIRBORN + EVILIZERS
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
29/02/20
ALCEST + BIRDS IN ROW + KÆLAN MIKLA
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
29/02/20
RIVERSIDE
LEGEND CLUB - MILANO
29/02/20
MELLOWTOY + DEVOTION
HT FACTORY - SEREGNO (MB)