      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina di Moksha
Clicca per ingrandire
La copertina di Nirvana
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/02/20
BENEATH THE MASSACRE
Fearmonger

28/02/20
LACASTA
Æternvm

28/02/20
NEAERA
Neaera

28/02/20
FLUISTERAARS
Bloem

28/02/20
BLOOD AND SUN
Love & Ashes

28/02/20
GAME ZERO
W.A.R. - We Are Right

28/02/20
OUTLAWS
Dixie Highway

28/02/20
CONFESS
Burn em All

28/02/20
ABHOMINE
Proselyte Parasite Plague

28/02/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Aeromantic

CONCERTI

25/02/20
TESTAMENT + EXODUS + DEATH ANGEL (POSTICIPATO)
LIVE MUSIC CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

25/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON (ANNULLATO)
ORION - ROMA

26/02/20
LORDI + TARCHON FIST + FLESH ROXON (ANNULLATO)
VIPER THEATRE - FIRENZE

28/02/20
EXTREMA + BULLET-PROOF + LOGICAL TERROR (POSTICIPATO)
ARCI TOM - MANTOVA

28/02/20
AIRBORN + EVILIZERS (ANNULLATO)
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

29/02/20
ALCEST + BIRDS IN ROW + KÆLAN MIKLA (POSTICIPATO)
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

29/02/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

29/02/20
MELLOWTOY + DEVOTION (ANNULLATO)
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

29/02/20
GLI ATROCI (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/02/20
EXTREMA (POSTICIPATO)
PIPPO FOODCHILLSTAGE - BOLZANO
CULT OF FIRE: tutto il doppio album in streaming
25/02/2020 - 10:04 (21 letture)

RECENSIONI
67
ALTRE NOTIZIE
25/02/2020 - 10:04
CULT OF FIRE: tutto il doppio album in streaming
02/02/2020 - 14:21
CULT OF FIRE: diffusi i dettagli e singoli del nuovo doppio album
27/11/2019 - 19:44
CULT OF FIRE: una data a Parma ad aprile 2020
21/11/2019 - 10:36
CULT OF FIRE: ascolta il primo brano dal nuovo album
06/08/2019 - 15:26
CULT OF FIRE: nuovo album e tour nel 2020
11/05/2016 - 09:55
CULT OF FIRE: svelati tracklist e titolo nuovo album
ULTIME NOTIZIE
24/02/2020 - 19:21
ARCI TOM: sospese le attività fino al primo marzo
24/02/2020 - 18:54
VERTIGO: cancellati tutti i concerti in sei regioni d'Italia
24/02/2020 - 18:49
NYRST: guarda il video di ''Orsok''
24/02/2020 - 18:35
LORDI: annullate le date di Roma e Firenze del tour
24/02/2020 - 18:25
THE ONEIRA: presentano un singolo dal prossimo disco
24/02/2020 - 18:09
TARCHON FIST: guarda il live video di ''Eyes Of Wolf'' dal concerto di Budapest
24/02/2020 - 18:04
VOICES OF RUIN: ad aprile il nuovo album
24/02/2020 - 17:41
SHOCK METAL FEST: annunciato il bill dell'edizione 2020
24/02/2020 - 17:07
BIFF BYFORD: online il video di ''Scarborough Fair''
24/02/2020 - 17:00
AIRBORN: annullato il live con gli Evilizer
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     