SONS OF APOLLO: guarda la clip di ''Asphyxiation''

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25/02/2020 - 18:25 (61 letture)

Tino
Martedì 25 Febbraio 2020, 20.31.11
1
Particolare... Pezzo molto modernista con un soto alle prese con qualcosa di diverso dal suo repertorio classico. Sicuramente da approfondire per apprezzare al meglio visto la non immediata orecchiabilità. comunque gran gruppo
RECENSIONI
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