SONS OF APOLLO: guarda la clip di ''Asphyxiation''

25/02/2020 - 18:25 (61 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 1 Particolare... Pezzo molto modernista con un soto alle prese con qualcosa di diverso dal suo repertorio classico. Sicuramente da approfondire per apprezzare al meglio visto la non immediata orecchiabilità. comunque gran gruppo