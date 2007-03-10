      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer delle date italiane
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/02/20
BENEATH THE MASSACRE
Fearmonger

28/02/20
INTRONAUT
Fluid Existential Inversions

28/02/20
TOMBS
Monarchy of Shadows (EP)

28/02/20
INNO
The Rain Under

28/02/20
WISHBONE ASH
Coat Of Arms

28/02/20
NEAERA
Neaera

28/02/20
SHAKRA
Mad World

28/02/20
INFIRMUM
Walls of Sorrow

28/02/20
GAME ZERO
W.A.R. - We Are Right

28/02/20
OUTLAWS
Dixie Highway

CONCERTI

28/02/20
EXTREMA + BULLET-PROOF + LOGICAL TERROR (POSTICIPATO)
ARCI TOM - MANTOVA

28/02/20
AIRBORN + EVILIZERS (ANNULLATO)
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)

29/02/20
ALCEST + BIRDS IN ROW + KÆLAN MIKLA (POSTICIPATO)
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA

29/02/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

29/02/20
MELLOWTOY + DEVOTION (ANNULLATO)
HT FACTORY - SEREGNO (MB)

29/02/20
GLI ATROCI (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

29/02/20
EXTREMA (POSTICIPATO)
PIPPO FOODCHILLSTAGE - BOLZANO

01/03/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
NEW AGE - RONCADE (TV)

01/03/20
DESTRUCTION + LEGION OF THE DAMNED + SUICIDAL ANGELS + FINAL BREATH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

03/03/20
MYRATH + ELEINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
DEEP PURPLE: i primi dettagli del nuovo ''Whoosh!''
27/02/2020 - 10:58 (296 letture)

angus71
Giovedì 27 Febbraio 2020, 17.52.20
4
scherzavo..
LORIN
Giovedì 27 Febbraio 2020, 15.49.37
3
sì direi proprio di sì...non sto parlando di quelli del brano messo qui sopra, loro sono andati un attimino oltre agli anni 70 ma non tutti se ne sono accorti e quindi ti dico di sì, mi piacciono anche quelli di ora.
angus71
Giovedì 27 Febbraio 2020, 13.43.21
2
perchè? ti piacciono?
LORIN
Giovedì 27 Febbraio 2020, 11.47.38
1
Pre-ordinato il vinyl boxset!
RECENSIONI
s.v.
77
76
75
78
85
80
81
72
56
86
93
90
82
80
94
83
92
95
85
98
68
86
78
ARTICOLI
16/07/2018
Live Report
DEEP PURPLE
Arena di Verona, Verona, 09/07/2018
03/07/2017
Live Report
DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN
Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
10/03/07
Live Report
DEEP PURPLE
Lo show di Acireale
 
ALTRE NOTIZIE
27/02/2020 - 10:58
DEEP PURPLE: i primi dettagli del nuovo ''Whoosh!''
12/01/2020 - 12:24
URIAH HEEP: Phil Lanzon sostituito temporaneamente da Don Airey dei Deep Purple
03/12/2019 - 17:55
DEEP PURPLE: una data a ottobre 2020
14/11/2019 - 20:21
DEEP PURPLE: ''Live in Rome 2013'' uscirà a dicembre
29/10/2019 - 13:00
BOLOGNA SONIC PARK: i Deep Purple saranno headliner dell'edizione 2020
02/10/2018 - 14:45
GLENN HUGHES: il 9 e il 10 novembre in Italia per il 'Classic Deep Purple Live'
26/06/2018 - 11:09
GLENN HUGHES: il 31 luglio a Pescara per il 'Classic Deep Purple Live'
30/11/2017 - 18:41
DEEP PURPLE: annunciate due date in Italia
14/11/2017 - 10:57
DEEP PURPLE: guarda il live video di ''Birds of prey''
28/10/2017 - 12:16
DEEP PURPLE: ecco il lyric video della versione live di 'Bloodsucker'
ULTIME NOTIZIE
27/02/2020 - 18:55
ADEPTI DELLA CHIESA DEL METALLO: svelati i dettagli del libro di Francesco Gallina
27/02/2020 - 16:33
MOONLIGHT HAZE: ''Lunaris'' verrà pubblicato a maggio
27/02/2020 - 16:28
TRIVIUM: diffusi i dettagli e singolo del nuovo album
27/02/2020 - 15:29
DEGREES OF TRUTH: una data a metà marzo in provincia di Monza-Brianza
27/02/2020 - 15:23
TEMPERANCE: disponibile un altro video da ''Viridian''
27/02/2020 - 15:19
DIVINER: online il live video di ''Set Me Free''
27/02/2020 - 15:13
MOONLIGHT HAZE: disponibili i dettagli del nuovo album
27/02/2020 - 11:08
AUGUST BURNS RED: ascolta la nuova ''Bones''
27/02/2020 - 11:04
WOMBBATH: ascolta un nuovo brano
27/02/2020 - 10:52
INSECT ARK: tutto il nuovo album in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     