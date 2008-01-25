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REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

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LEGEND CLUB - MILANO

03/03/20
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ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
TRIVIUM: diffusi i dettagli e singolo del nuovo album
27/02/2020 - 16:28 (65 letture)

Vitadathrasher
Giovedì 27 Febbraio 2020, 18.28.00
1
Band che tutto sommato fa sempre dei buoni lavori ma arrivati a questo punto direi che la minestra è praticamente la stessa, per le mie orecchie vissute, tanta noia, per il bimbetto brufoloso dalle orecchie vergini, qualche ritornello è plausibile.
RECENSIONI
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