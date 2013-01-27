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28/02/20
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03/03/20
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ABORTED: ufficializzato l'ingresso del chitarrista Harrison Patuto
27/02/2020 - 19:18 (72 letture)

Tino
Giovedì 27 Febbraio 2020, 22.50.14
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Gran chitarrista e gran bella chitarra, aristides quelle che usa anche ihsahn
LAMBRUSCORE
Giovedì 27 Febbraio 2020, 21.59.27
1
Sempre grandi Aborted, non quella robaglia tipo spuma, cedrata, ginger che va di "moda" adesso...
RECENSIONI
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26/02/2017
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KREATOR + SEPULTURA + SOILWORK + ABORTED
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