NEAERA: il nuovo omonimo album in streaming

28/02/20
BENEATH THE MASSACRE
Fearmonger
28/02/20
JESSE DAMON
Damons Rage
28/02/20
NEAERA
Neaera
28/02/20
FLUISTERAARS
Bloem
28/02/20
SHAFT OF STEEL
Steel Heartbeat
28/02/20
GAME ZERO
W.A.R. - We Are Right
28/02/20
AUDREY HORNE
Waiting For The Night
28/02/20
ABHOMINE
Proselyte Parasite Plague
28/02/20
LACASTA
Æternvm
28/02/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
Aeromantic
28/02/20
EXTREMA + BULLET-PROOF + LOGICAL TERROR (POSTICIPATO)
ARCI TOM - MANTOVA
28/02/20
AIRBORN + EVILIZERS (ANNULLATO)
MADHOUSE PUB - MORNAGO (VA)
29/02/20
ALCEST + BIRDS IN ROW + KÆLAN MIKLA (POSTICIPATO)
CAMPUS INDUSTRY MUSIC - PARMA
29/02/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
29/02/20
MELLOWTOY + DEVOTION (ANNULLATO)
HT FACTORY - SEREGNO (MB)
29/02/20
GLI ATROCI (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
29/02/20
EXTREMA (POSTICIPATO)
PIPPO FOODCHILLSTAGE - BOLZANO
01/03/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
NEW AGE - RONCADE (TV)
01/03/20
DESTRUCTION + LEGION OF THE DAMNED + SUICIDAL ANGELS + FINAL BREATH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
03/03/20
MYRATH + ELEINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA