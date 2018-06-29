SALTATIO MORTIS: annunciato il nuovo album

05/03/20
DISTORTED VISIONS
Born Dead
06/03/20
PETER AND THE TEST TUBE BABIES
Fuctifano
06/03/20
EARTH ROT
Black Tides Of Obscurity
06/03/20
CREMATORY
Unbroken
06/03/20
ROSS THE BOSS
Born Of Fire
06/03/20
BORGNE
Y
06/03/20
TRIBE OF PAZUZU
King Of All Demons
06/03/20
SEMBLANT
Oscura
06/03/20
ALLEN/OLZON
Worlds Apart
06/03/20
THERAPY?
Greatest Hits (The Abbey Road Session)
01/03/20
RIVERSIDE (POSTICIPATO)
NEW AGE - RONCADE (TV)
01/03/20
DESTRUCTION + LEGION OF THE DAMNED + SUICIDAL ANGELS + FINAL BREATH (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
03/03/20
MYRATH + ELEINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
04/03/20
MYRATH + ELEINE
LEGEND CLUB - MILANO
06/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA
06/03/20
DISCHARGE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
07/03/20
RINGS OF SATURN + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
07/03/20
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
07/03/20
EXTREMA + HELLCOWBOYS + ENEMYNSIDE
DEFRAG - ROMA
07/03/20
DISCHARGE
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)