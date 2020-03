SOLSTAFIR: in studio per registrare il settimo album

Il precedente l'ho consumato! Trovo intriganti le atmosfere merito anche di una produzione azzeccata e originali le soluzioni degli arrangiamenti, ottima l'interpretazione vocale e in generale l'attenzione nel creare stratificazioni e chiaroscuri che rendono la loro musica particolarmente volta a creare tensioni e distensioni emotive marcate. devo recuperare al più presto il resto della discografia! Bravi