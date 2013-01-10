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Born Dead

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Fuctifano

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Black Tides Of Obscurity

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03/03/20
MYRATH + ELEINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

04/03/20
MYRATH + ELEINE
LEGEND CLUB - MILANO

06/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA

06/03/20
DISCHARGE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)

07/03/20
RINGS OF SATURN + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

07/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/20
EXTREMA + HELLCOWBOYS + ENEMYNSIDE
DEFRAG - ROMA

07/03/20
DISCHARGE
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

07/03/20
STIGE + GUESTS
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)

08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
CARCASS: ''Torn Arteries'' è il titolo del nuovo album
02/03/2020 - 13:47 (19 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/11/2013
Live Report
AMON AMARTH + CARCASS + HELL
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 24/11/2013
30/08/2013
Intervista
CARCASS
Surgical Steer
10/01/2013
Articolo
CARCASS
Biografia di una band straordinaria
 
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