      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il comunicato
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

05/03/20
DISTORTED VISIONS
Born Dead

06/03/20
PETER AND THE TEST TUBE BABIES
Fuctifano

06/03/20
EARTH ROT
Black Tides Of Obscurity

06/03/20
CREMATORY
Unbroken

06/03/20
ROSS THE BOSS
Born Of Fire

06/03/20
BORGNE
Y

06/03/20
TRIBE OF PAZUZU
King Of All Demons

06/03/20
SEMBLANT
Oscura

06/03/20
ALLEN/OLZON
Worlds Apart

06/03/20
THERAPY?
Greatest Hits (The Abbey Road Session)

CONCERTI

03/03/20
MYRATH + ELEINE
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

04/03/20
MYRATH + ELEINE
LEGEND CLUB - MILANO

06/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
TRAFFIC LIVE CLUB - ROMA

06/03/20
DISCHARGE
LAST ONE TO DIE - CARAMAGNA PIEMONTE (CN)

07/03/20
RINGS OF SATURN + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

07/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/20
EXTREMA + HELLCOWBOYS + ENEMYNSIDE
DEFRAG - ROMA

07/03/20
DISCHARGE
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

07/03/20
STIGE + GUESTS
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)

08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
VERTIGO: sospesi tutti i concerti in tre regioni per tutta la settimana
02/03/2020 - 13:54 (16 letture)

ALTRE NOTIZIE
02/03/2020 - 13:54
VERTIGO: sospesi tutti i concerti in tre regioni per tutta la settimana
24/02/2020 - 18:54
VERTIGO: cancellati tutti i concerti in sei regioni d'Italia
09/12/2019 - 14:28
IN/VERTIGO: firmano con la Rockshots Records, ecco il video di ''Bad Enemy''
27/02/2018 - 13:45
REVERTIGO: online il lyric video di ''False Flag''
14/02/2018 - 11:02
FATE UNBURIED: online il video di 'Vertigo'
05/02/2018 - 18:09
REVERTIGO: nuovo video online
05/01/2018 - 14:15
REVERTIGO: online il lyric video di ''The Cause''
04/09/2017 - 19:33
REVERTIGO: nuovo gruppo con Mats Levén e Anders Wikström
07/10/2016 - 18:14
SOUND STORM: tornano a dicembre con 'Vertigo', ecco i dettagli
24/02/2016 - 10:03
NOTHING: disponibili il brano 'Vertigo Flowers' e uno studio trailer
ULTIME NOTIZIE
02/03/2020 - 14:12
SUFFOCATION: cancellato il concerto di domenica coi Belphegor
02/03/2020 - 14:00
AMARANTHE: in Italia coi Beyond The Black per una data
02/03/2020 - 13:47
CARCASS: ''Torn Arteries'' è il titolo del nuovo album
01/03/2020 - 11:36
JET JAGUAR: firmano con la Pride & Joy, in estate il nuovo disco
01/03/2020 - 11:32
DEADRISEN: ecco il video di ''Fear And Fury''
01/03/2020 - 11:30
NOMAD: in arrivo ''Transmogrification (Partus)'', ecco i dettagli e un brano
01/03/2020 - 11:27
WARBRINGER: ad aprile l'album ''Weapons Of Tomorrow''
01/03/2020 - 11:21
WARP CHAMBER: ascolta il primo singolo dal debutto discografico
01/03/2020 - 11:21
SOLSTAFIR: in studio per registrare il settimo album
01/03/2020 - 11:12
SALTATIO MORTIS: annunciato il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     