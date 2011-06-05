WOLFCHANT: presentato il nuovo chitarrista

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MYRATH + ELEINE (SOPSESO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

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MYRATH + ELEINE (SOSPESO)
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07/03/20
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/20
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DEFRAG - ROMA

07/03/20
DISCHARGE (ANNULLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

07/03/20
STIGE + GUESTS
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)

08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
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