GENESIS: tornano insieme per un tour a fine 2020

04/03/2020



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 14 molto legato ai primi Genesis con Gabriel ed Hackett. poi boh, si sono persi in un genere che non mi ha mai fatto impazzire. Collins l'ho sempre preferito dietro alle pelli che davanti ad un microfono. ma sono gusti personali. non andrei a vederli pur rispettandoli tantissimo. piuttosto che facciano la reunion i Marillion con Fish.. 13 Io con i Genesis mi fermo a The lamb lies che mi piace pure poco. Con Peter Gabriel inizio e finisco con "So"; a me Collins non è mai piaciuto come cantante e le canzoni che faceva non mi prendevano e mi son sempre rifiutato di prendere qualcosa di suo. Però, oggi, riascoltare I can't dance e rivedere il video mi sono proprio goduto i suoi 5 minuti. Insomma, con altre parole il post di @Graziano 12 Se fai una reunion lo fai per accontentare i fans e per guadagnare... Quindi Collins per forza di cose. Un solo disco cantato da lui ha venduto come tutti quelli di Gabriel messi assieme. 11 Non vedo l'ora di perdermeli! 10 Volendo riconoscere la statura di due mostri includendo il percorso solista, sembrebbe una scelta in apparenza difficile... sono davvero molto bravi e dotati entrambe... quindi? Peter Gabriel tutta la vita, coi Genesis e pure da solista! 9 Di solito non sono un oltranzista, ma i Genesis per me sono quelli con Peter Gabriel, poi lento declino nel Pop. Ovvio che il Pop dei Genesis di Collins al confronto col Pop proposto ora è mostruosamente meglio.... 8 Ma è vero che Collins canterà e basta e la batteria la suonerà qualcun altro? Perché se non ricordo male lui non è messo benissimo e spero che questo non infici il suo cantato. Detto ciò non ci andrò sicuramente anche se venissero in Italia 7 Sono quelle classiche cose molto pompate da marketing e promoter vari. Pour moi, i Genesis sono quelli con Hackett e Gabriel (diciamo fino a Wind & Wuthering). Poi, sono diventati un support group di Collins e parecchio "easty listening". Comunque faranno sold out e molti soldi. Au revoir. 6 Eeeeeee notizia clamovosa, eeeee notizia stupefascente, eeeeeeeee notizia da accoglieghe con immensa gioia ! Questa reunion, inserisce la band, tra i piu' grrrrrrrrandi protagonisti del '900 ! Capolavoghi insetimabili eeeeee album cheeee eeee rasentano il fiabesco e allo stesso eeee tempo eeeee inquetano , scerto eeeeeee non saghanno all'altezza di una Lodola eeeeeeee scerto eeeeeeee non tghasmettono la stessa episcita' eeeeeee di un Guttuso eeeeeeeee scerto eeee non si ghaggiunge il magistegho di un Turcato, ma eeeeeee ad ogni modo, album come Foxtghot o Selling England by the pound eeeeee ti eeeeee tghascinano in mondi anzi eee univeghsi sonoghi affascinanti eeeeeeeeeee' come se fosse un Piero Dorazio che ti pennella le oghecchie eeeeeee' come ascoltaghe in foghma audio un eeeeeeemuseale e fondamentale capolavogho di un EEEEEEE Bonalumi. 5 Non ho mai amato il periodo anni 80/90, ma ritengo Foxtrot, Nursery..., A Trick... Trespass e, soprattutto, Selling... album fantastici. Visti dal vivo ai tempi del tour di Callling All Stations con Ray Wilson alla voce: imbarazzanti. 4 Per me, con Gabriel alla voce erano un'altra cosa. Rimangono comunque dei mostri. 3 Se c'è una band che non conosco sono i Genesis. In realtà ho i dischi con Peter Gabriel, però non mi hanno mai fatto impazzire. Nel prog sono più filo Crimsoniano, ma sto anche molto volentieri in compagnia di EL&P, Yes, Gentle Giant etc.. Quindi diciamo che mi riferisco alla seconda parte della loro carriera con Collins alla voce. Personaggio che personalmente non ho mai tanto capito. 2 ...però questo bluesetto me lo son proprio goduto. Sarà bieco pop, ma i video erano carini, loro simpatici, i brani orecchiabili e in quel genere dicevano la loro. 1 che tempismo, sovranismo brexitiano?