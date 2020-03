CANCELLATI SU SUOLO NAZIONALE TUTTI I CONCERTI FINO AL 3 APRILE:

19 Governo di pagliacci! Andava fermato tutto un mese fa.... Ora cercano solo di fare quello che dice la gente 18 Decisione perfetta, bravi. 17 Ci sono questioni decisamente più complesse di un concerto. Giusto fermarsi un po. 16 Ovviamente non sono i concerti la prima preoccupazione in questi casi... ma almeno adesso la situazione è chiara. Se recuperiamo tutto fra qualche mese, avremo un'estate metal senza precedenti... ci credo poco, sarà possibile solo per alcuni... però pensiamo positivo 15 la decisione è corretta e mi fa piacere constatare che il parere di chi ha risposto sotto sia unanime. 14 Giusto, speriamo si risolva con tempistiche non troppo lunghe. Peccato per i Sons of Apollo. Ozzy in ogni caso... non era destino! 13 Non vado molto ai concerti, quindi a me ha più seccato lo spostamento del Vinitaly. Penso che vino e grappe siano degli ottimi antidoti al coronavirus. Infatti in Cina ne bevono poco ed è da li che è partito tutto... Au revoir. 12 ho sempre pensato che chi ascolta metal e dintorni abbia una marcia in piu,e voi che rispondete cosi........ne siete la mia piacevole conferma! onore al popolo di metallized e di tutte le webzine metal italiane!.... mi raccomando usate il vostro tempo anche per scoprire e riscoprire bands italiane! ...non per banale pattriottismo ma per una giustizia storica! 11 Peccato, ma è giusto così. Speriamo che in aprile la cosa si sia risolta. D'accordo con chi dice che probabilmente questo è perlomeno il momento giusto per approfondire la conoscenza rock e metal, rispolverare cd e dvd, in attesa che passi. 10 Come per una miriade di altre cose, avvenimenti sportivi in primis, c'hanno messo già fin troppo a decidersi !!! 9 bella li duke....magari a ritmo -dimensione umana- riscopriremo bands ,dvd,dischi e quant-altro e li valorizzeremo meglio! tanto credo siate tutti daccordo ....materiale non ci manca! 8 ...dispiace...ma e' giusto cosi......ora a rotazione i dvd dei live delle mie bands preferite ed i popcorn....ci saranno tempi migliori............. 7 Nel momento stesso che si chiudono le scuole per tre settimane non vedo come si potrebbe fare altrimenti. Purtroppo. 6 Non mi interessano più i concerti ma é una buona e giusta decisione secondo me. Chi si incavola per questi provvedimenti evidentemente non ha a cuore la salute di chi gli sta attorno. 5 ma perchè in minuscolo? 4 decisione sacrosanta, spero che finisca tutto il prima possibile 3 vivendo a bergamo e andando ai concerti a milano direi che la situazione è giusta. sperando che questo basti, anche se ho la sensazione che purroppo si andrà avanti con questi stop anche successivamente 2 abbiamo il metallo, ce la faremo! Horns up! Quoto Zagor. Alla fine, la decisione è, seppur drastica, giusta, perché il contagio si sta veramente diffondendo rapidamente. Penso che valga la pena stare tutti fermi per un po' e poi riprendere al meglio quando sarà tutto finito. Intanto passeremo molto tempo ad ascoltare musica, che quella non muore mai e non si ferma mai, manco col virusabbiamo il metallo, ce la faremo! Horns up! 1 pace e amen.....epocale come le torri gemelle....vorra- dire che molti me compreso passeranno piu- tempo con i nostri cd o dischi approfondendo meglio la cultura metal e rock.....in vista di tempi migliori. Buon metal a tutti!