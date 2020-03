NIGHTWISH: online il lyric video di ''Harvest''

06/03/2020 - 09:18 (220 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 9 Sinceramente questa non mi è piaciuta... 8 @Painkiller: grazie per la risposta sul cantante. I TEN li ho menzionati per la prima parte. Se chiudo gli occhi e ci metto la voce di Gary Hughes...ma forse è per le atmosfere rilassate che strizzano l'occhio al celtico/folk (e allora ci starebbero anche quei fuoriclasse dei DARE. Quindi non ci scappo e inizio a sentire in lontananza lo stridio delle unghie sui vetri) 7 Oh, già meglio. Rimane sempre qualcosa di Endless forms (Jansen cita a ragione My Walden), ma si sono impegnati già di più. Il pezzo trovo che sia piacevole, anche io ho sentito qualche richiamo ai primi due dischi come Da-X e penso che il mix sia ben riuscito. Molto meglio del precedente singolo, che era carino, ma decisamente troppo prevedibile e troppo uguale a Shudder per sorprendere. E anche io, come Halo, ho apprezzato che la prima voce del pezzo sia Troy, almeno è qualcosa di diverso. 6 Per me sono morti nel 2005 però questo video e questo pezzo l'ho voluto ascoltare per curiosità... non sembrano nemmeno loro i primi due minuti. Anche guardando la cover del disco... boh se non fosse per il logo non penserei mai a un disco dei Nightwish. 5 Finalmente qualcosa di nuovo sotto il sole! Ampiamente promossa, Troy è decisamente l'arma in più dei nuovi Nightwish. 4 @Rob: direi che a cantare è Troy...i TEN? Mi piacciono molto ma qui non li sento. Non mi esprimo sulla canzone, al primo ascolto ho pensato “skip sicuro”, poi però succede spesso che cambio idea... 😊 3 Ma sono i TEN! E' Hietala a cantare così?!? In ogni caso mi è piaciuta 2 Questa canzone è la dimostrazione che nemmeno i fan dei Nightwish sanno cosa vogliono, appena sentono qualcosa di leggermente diverso subito su youtube a dire "questi non sono i Nightwish" (che poi , dopo i primi due minuti, la canzone è praticamente una rivisitazione di my walden, quindi lo spiazzamento dura anche poco). A me è piaciuta, anche se forse non l'avrei usata come singolo 1 La parte strumentale pare uscita da angels fall first o oceanborn, per il resto mi ha spiazzato