BLUES PILLS: online il primo singolo del nuovo album

06/03/2020 - 10:07 (72 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 4 @Zess, giusto per fare del maschilismo spiccio: guardati il video. Quando la riprendono di spalle è da standing ovation. Mi spiace non averli mai visti, li trovo veramente eccellenti 3 Dopo la ascolto, ma spero che la foto sia venuta male altrimenti lei è crollata esteticamente in poco tempo. Quando la vidi dal vivo, qualche anno fa, era di una bellezza sconvolgente. 2 Non male senza sbalordire. Ma lei è veramente una fuoriclasse; il gruppo è tosto. Qua mi hanno ricordato i Rival Sons. Facesse un duetto con Jay Buchanan... 1 Non amo molto questo genere vetusto ma mi piacciono parecchio, lei veramente dotata e fuoriclasse... chissà cosa ne pensa Patti Pravo