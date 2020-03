TESTAMENT: ecco la nuova ''Children of the Next Level''

06/03/2020 - 10:19 (361 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 12 bel brano. Riffone portante ottimo, il resto scorre via veloce e potente! Ottimo. 11 forse preferivo quella precedente, vabbè tutto professionale pezzo di mestiere loro lo sanno e lo sappiamo tutti. Nulla di stratosferico un pezzo non male che un qualsiasi gruppo abbastanza rodato avrebbe potuto scrivere, dei mostri come i testament scrivono pezzi cosi in poco per loro è un gioco costruire un pezzo del genere però nel suo insieme ci sta pure questo perché ha un buon tiro dopo tutto. 10 tanta, tanta, tanta roba. Questi Testament mi piacciono veramente tantissimo. Album precedente di altissimo livello, e questi due singoli si mantengono su un ottimo livello, se non addirittura ad un livello superiore al precedente disco. 9 Sempre meglio di Spit out the bone!! \m/ 8 buone entrambe ,speriamo non ci siano troppi filler come su brotherhood e dark roots 7 Ottimo sullo stile di practice 6 Molto bella,continuo a sentire un mood molto ottantiano che mi fa ben sperare.E stavolta mi garba pure la batteria. 5 Volevo scrivere.. Non mi dice molto. Ma sicuramente non un brutto pezzo. 4 Bello il riff portante, il resto non mi dice nulla. 3 Bello il riff portante, il resto non mi dice nulla. 2 Molto bella..non avevo dubbi👍 1 bella!