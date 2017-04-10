HAREM SCAREM: guarda il video di ''Aftershock''

13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow
13/03/20
GOTTHARD
#13
13/03/20
CODE ORANGE
Underneath
13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh
13/03/20
SICARIUS
God Of Dead Roots
13/03/20
MARE COGNITUM & SPECTRAL LORE
Wanderers: Astrology of The Nine
13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven
13/03/20
TONIGHT WE STAND
New World Disorder
13/03/20
DEATHLESS LEGACY
Saturnalia
13/03/20
THE UNITY
Pride
07/03/20
RINGS OF SATURN + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
07/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
07/03/20
EXTREMA + HELLCOWBOYS + ENEMYNSIDE (RINVIATO)
DEFRAG - ROMA
07/03/20
DISCHARGE (ANNULLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
07/03/20
STIGE + GUESTS (RINVIATO)
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)
08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
10/03/20
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (POSTICIPATO!)
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
10/03/20
AFTER THE BURIAL + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
11/03/20
SONS OF APOLLO (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
11/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO