      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Feeding The Machine - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow

13/03/20
GOTTHARD
#13

13/03/20
CODE ORANGE
Underneath

13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh

13/03/20
SICARIUS
God Of Dead Roots

13/03/20
MARE COGNITUM & SPECTRAL LORE
Wanderers: Astrology of The Nine

13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven

13/03/20
TONIGHT WE STAND
New World Disorder

13/03/20
DEATHLESS LEGACY
Saturnalia

13/03/20
THE UNITY
Pride

CONCERTI

07/03/20
RINGS OF SATURN + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

07/03/20
ESOTERIC + NAGA + ECHO (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

07/03/20
EXTREMA + HELLCOWBOYS + ENEMYNSIDE (RINVIATO)
DEFRAG - ROMA

07/03/20
DISCHARGE (ANNULLATO)
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)

07/03/20
STIGE + GUESTS (RINVIATO)
MOCAMBO CLUB - SANTERAMO IN COLLE (BA)

08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

10/03/20
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (POSTICIPATO!)
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

10/03/20
AFTER THE BURIAL + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

11/03/20
SONS OF APOLLO (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
WOLF: online un nuovo video
07/03/2020 - 11:12 (42 letture)

RECENSIONI
71
65
75
ARTICOLI
13/07/2019
Live Report
WOLFMOTHER - LARS ROCK FEST 2019
Giardini pubblici, Chiusi Scalo (SI), 07/07/2019
23/12/2018
Live Report
A PERFECT CIRCLE + CHELSEA WOLFE
Palalottomatica, Roma, 19/12/2018
10/11/2018
Live Report
POWERWOLF + AMARANTHE + KISSIN` DYNAMITE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI), 07/10/2018
22/01/2017
Live Report
EPICA + POWERWOLF + BEYOND THE BLACK
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 18/01/2017
27/08/2016
Live Report
WOLFMOTHER + GIUDA + ONELEGMAN
Festareggio, Campovolo Reggio Emilia (RE), 24/08/2016
13/05/2016
Live Report
WOLFMOTHER + ELECTRIC CITIZEN
Alcatraz, Milano, 08/05/2016
15/12/2015
Live Report
SWALLOW THE SUN + WOLFHEART + ADIMIRON
Circolo Colony, Brescia (BS) - 10/12/2015
21/06/2014
Live Report
BLACK SABBATH + BLACK LABEL SOCIETY + REIGNWOLF
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 18/06/2014
21/07/2012
Live Report
WOLFMOTHER + BUD SPENCER BLUES EXPLOSION
10 Giorni Suonati!, Castello Sforzesco, Vigevano (PV), 10/07/2012
 
ALTRE NOTIZIE
07/03/2020 - 11:12
WOLF: online un nuovo video
06/03/2020 - 11:49
DOOL: guarda ''Wolf Moon'' dal nuovo album
02/03/2020 - 15:38
WOLFCHANT: presentato il nuovo chitarrista
24/02/2020 - 18:09
TARCHON FIST: guarda il live video di ''Eyes Of Wolf'' dal concerto di Budapest
22/02/2020 - 11:00
WOLFHEART: previsto per aprile il nuovo album
16/02/2020 - 14:20
WOLF: disponibile un nuovo brano
13/02/2020 - 15:41
WOLFMOTHER: una data in Italia con gli Hardcore Superstar
31/01/2020 - 21:37
WOLFPAKK: ecco il video di ''One Day''
20/01/2020 - 17:28
WOLF: ecco il video di ''Midnight Hour''
17/01/2020 - 11:15
POWERWOLF: a giugno un doppio album
ULTIME NOTIZIE
07/03/2020 - 12:35
HELL OBELISCO: svelano la cover di ''Sharp Dressed Man'' da ''Cyclopian''
07/03/2020 - 12:29
REGARDLESS OF ME: diffuso il video di ''My Bloody Eyes''
07/03/2020 - 12:06
WARDRUNA: svelata la tracklist di ''Kvitravn''
07/03/2020 - 11:58
REBAELLIUN: firmato accordo con Agonia Records, album in autunno
07/03/2020 - 11:53
VITJA: presentato il singolo inedito ''Payback''
07/03/2020 - 11:42
THE FACTORY: lanciata una raccolta fondi
07/03/2020 - 11:05
PURE REASON REVOLUTION: disponibile il lyric video di ''New Obsession''
07/03/2020 - 10:49
SOLILOQUIUM: presentano un nuovo brano
07/03/2020 - 10:45
BEYOND THE BLACK: previsto per giugno il nuovo album
07/03/2020 - 10:41
HAREM SCAREM: guarda il video di ''Aftershock''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     