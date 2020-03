UNBIRTH: scomparso il batterista Mirko Virdis in un incidente

08/03/2020 - 11:45 (167 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 Lo ricordo nei Trick, mi spiace molto. RIP 3 Rip 2 Non ci credo,.non ci credo😢 1 Saputo poche ore dopo da amici in comune, lo conoscevo solo di vista, gran batterista, 38 anni, spiace davvero.