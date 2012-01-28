BREAK ME DOWN: annunciata la nuova cantante

13/03/20
DEATHLESS LEGACY
Saturnalia
13/03/20
CRIMSON SHADOWS
The Resurrection (EP)
13/03/20
GOTTHARD
#13
13/03/20
CODE ORANGE
Underneath
13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow
13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh
13/03/20
MARE COGNITUM & SPECTRAL LORE
Wanderers: Astrology of The Nine
13/03/20
THE UNITY
Pride
13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven
13/03/20
TONIGHT WE STAND
New World Disorder
08/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (CANCELLATO)
REVOLVER - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
10/03/20
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (POSTICIPATO!)
UNIPOL ARENA - BOLOGNA
10/03/20
AFTER THE BURIAL + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
11/03/20
SONS OF APOLLO (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
11/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO
13/03/20
RAIN (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)
13/03/20
DEGREES OF TRUTH + BLACK ORCHESTRA (POSTICIPATO)
PIT STOP CAFE - VEDANO AL LAMBRO (MB)
14/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO