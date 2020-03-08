      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/03/20
SICARIUS
God Of Dead Roots

13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven

13/03/20
GOTTHARD
#13

13/03/20
CODE ORANGE
Underneath

13/03/20
DEATHLESS LEGACY
Saturnalia

13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh

13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow

13/03/20
THE UNITY
Pride

13/03/20
TONIGHT WE STAND
New World Disorder

13/03/20
DAVID REECE
Cacophony of Souls

CONCERTI

10/03/20
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (POSTICIPATO!)
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

10/03/20
AFTER THE BURIAL + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

11/03/20
SONS OF APOLLO (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

13/03/20
RAIN (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)

13/03/20
DEGREES OF TRUTH + BLACK ORCHESTRA (POSTICIPATO)
PIT STOP CAFE - VEDANO AL LAMBRO (MB)

14/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

18/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
FUTURE PALACE: pubblicato un nuovo singolo
08/03/2020 - 19:13 (38 letture)

ALTRE NOTIZIE
08/03/2020 - 19:13
FUTURE PALACE: pubblicato un nuovo singolo
ULTIME NOTIZIE
08/03/2020 - 19:23
HELLRIDE: previsto per aprile il nuovo album, ecco un primo brano
08/03/2020 - 19:16
ELVENKING: posticipate le date di aprile per problemi di salute del cantante
08/03/2020 - 19:05
BLAZE OF SORROW: ascolta ''Settimo Requiem''
08/03/2020 - 18:59
MAGNUS KARLSSON` FREE FALL: rivelata la copertina del nuovo disco
08/03/2020 - 18:54
WUW: a fine mese il secondo album
08/03/2020 - 12:40
BREAK ME DOWN: annunciata la nuova cantante
08/03/2020 - 12:00
SCHWARZER ENGEL: al lavoro sul nuovo album ''Sieben''
08/03/2020 - 11:54
IMONOLITH: online il video di ''Becoming the Enemy'' con Johannes Eckerstrom
08/03/2020 - 11:45
UNBIRTH: scomparso il batterista Mirko Virdis in un incidente
08/03/2020 - 11:39
SAPIENCY: entrano nel roster di Massacre Records, album in estate
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     