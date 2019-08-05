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13/03/20
CRIMSON SHADOWS
The Resurrection (EP)

13/03/20
GOTTHARD
#13

13/03/20
CODE ORANGE
Underneath

13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven

13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh

13/03/20
MARE COGNITUM & SPECTRAL LORE
Wanderers: Astrology of The Nine

13/03/20
THE ONEIRA
Injection

13/03/20
DEATHLESS LEGACY
Saturnalia

13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow

13/03/20
TONIGHT WE STAND
New World Disorder

CONCERTI

10/03/20
OZZY OSBOURNE + JUDAS PRIEST (POSTICIPATO!)
UNIPOL ARENA - BOLOGNA

10/03/20
AFTER THE BURIAL + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

11/03/20
SONS OF APOLLO (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

13/03/20
RAIN (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)

13/03/20
DEGREES OF TRUTH + BLACK ORCHESTRA (POSTICIPATO)
PIT STOP CAFE - VEDANO AL LAMBRO (MB)

14/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

18/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
GOST: ecco il video di ''Dreadfully Pious''
10/03/2020 - 11:17 (60 letture)

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