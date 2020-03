NIGHTWISH: ecco il video di ''Ad Astra'' in collaborazione con il World Land Trust

11/03/2020 - 11:37 (501 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 7 Anche io la trovo carina, ma estremamente estrapolata da contesto per comunicare davvero tutto quello che può e deve comunicare. Trovo i vocalizzi della Jansen molto belli e anche l'atmosfera è bella, però messa così non vuol dire niente. Bisogna ascoltare il disco. Ecco, di primo acchito l'unica cosa che mi torna poco (attualmente) è che si sono inseriti sullo stesso binario del precedente disco: natura, evoluzione, Carl Sagan, pianeta, universo ... cioè, tutto bello, ma mi aspettavo una tematica diversa (tipo la critica alla tecnologia e al mondo artificiale in cui spesso viviamo che è stata affrontata in Noise) e che avrebbero attinto di più a Black Mirror. Momentaneamente mi resta un leggero senso di discomfort per questa ripetizione della tematica, ma devo ascoltare il disco per capire se persisterà o se, trattando molto bene il tema esposto, magari riusciranno invece a trasportarmi moltissimo come hanno sempre fatto 6 Il disco strumentale mi intriga parecchio, perchè negli ultimi tempi Tuomas ha dato il meglio con pezzi come questo, ed anche qui si sente la classe nel trovare le atmosfere giuste e nel creare colonne sonore notevoli ed intricate. Ovviamente non avendo sentito la restante parte della suite è un pò inutile, ma secondo me colpisce comunque 5 Beh è normale che sia inutile, è la parte finale del secondo CD che dovrebbe essere una canzone unica, quindi è estrapolato dal suo contesto. Sinceramente io la vedo dura che per ben 30 minuti di strumentale riescano a tenere l'attenzione alta per tutto il tempo, speriamo 4 Un'intro suddivisa a sua volta in due intro: la prima parlata di un minuto e mezzo e la seconda costituita da due minuti di vocalizzi. Per quanto mi riguarda concorre per il singolo più inutile del secolo. 3 Comunque l'intenzione per cui hanno fatto il video merita rispetto e supporto. Non vedo l'ora di sentire l'intero pezzo. 2 Pezzo estrapolato dal contesto, ma pare qualcosa di stupendo. Attendo con ansia 1 Sono contento di sentire nuovi pezzi dei Nightwish ma... Non fatemi sentire tutto l'album prima dell'uscita. Credo che dopo questa canzone aspetterò a sentirne altre in attesa dell'uscita dell'album.