MAGNUM: nessuna intenzione di rinviare il prossimo tour

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11/03/2020 - 16:05 (148 letture)

Zess
Mercoledì 11 Marzo 2020, 17.28.53
4
Quest'uscita non mi sorprende. Avete già dimenticato cosa successe mi pare a Bologna qualche anno fa con un loro concerto?
Rob Fleming
Mercoledì 11 Marzo 2020, 17.17.05
3
Complimenti! Dimostrano di aver capito tutto! Se poi - non ho letto tutto però - mi dicono che il loro tour parte a luglio 2020 allora...d'accordo con @fasanez. Totalmente. Anche perché adesso imparano che ore sono anche gli altri paesi. Basta fare qualche tamponcino in più rispetto al passato e...OPS!
tino
Mercoledì 11 Marzo 2020, 16.58.22
2
in effetti, una sparata del genere me la sarei aspettata dai manowar
fasanez
Mercoledì 11 Marzo 2020, 16.53.55
1
se continua così, la vedo dura anche solo che li facciano partire.... sinceramente proprio non capisco questo genere di comunicato... imho hanno perso un'occasione di tacere, col massimo rispetto per loro...
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