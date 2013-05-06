      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh

13/03/20
CRIMSON SHADOWS
The Resurrection (EP)

13/03/20
MARE COGNITUM & SPECTRAL LORE
Wanderers: Astrology of The Nine

13/03/20
CODE ORANGE
Underneath

13/03/20
GOTTHARD
#13

13/03/20
TONIGHT WE STAND
New World Disorder

13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven

13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow

13/03/20
STITCHED UP HEART
Darkness

13/03/20
THE ONEIRA
Injection

CONCERTI

11/03/20
SONS OF APOLLO (POSTICIPATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)

11/03/20
SUFFOCATION + BELPHEGOR (POSTICIPATO)
LEGEND CLUB - MILANO

13/03/20
RAIN (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)

13/03/20
DEGREES OF TRUTH + BLACK ORCHESTRA (POSTICIPATO)
PIT STOP CAFE - VEDANO AL LAMBRO (MB)

14/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

18/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
CARACH ANGREN: il lyric video della nuova ''Monster''
11/03/2020 - 19:05 (64 letture)

Beta
Mercoledì 11 Marzo 2020, 21.31.37
1
Che vi devo dire, io li trovo geniali. Quel basso incalzante lì, poi, è O.O **
RECENSIONI
73
83
82
84
ARTICOLI
10/05/2013
Live Report
THE GREAT MASS OVER EUROPE TOUR 2013 – SEPTICFLESH + FLESHGOD APOCALYPSE + CARACH ANGREN + DESCENDING
Fillmore, Cortemaggiore (PC), 06/05/2013
 
ALTRE NOTIZIE
11/03/2020 - 19:05
CARACH ANGREN: il lyric video della nuova ''Monster''
20/02/2020 - 16:06
CARACH ANGREN: a maggio il nuovo album
11/02/2020 - 19:36
CARACH ANGREN: il batterista Ivo Wijers lascia la band
31/10/2019 - 19:12
CARACH ANGREN: in studio per registrare il sesto album
19/03/2019 - 20:59
CARACH ANGREN: live il 24 giugno a Milano
05/03/2019 - 19:18
CARACH ANGREN: prevista per aprile la riedizione in vinile di ''Where The Corpses Sink Forever''
15/07/2018 - 11:02
RAGNAROK FESTIVAL: ad aprile 2019 in Germania con Ensiferum, Carach Angren e molti altri
28/10/2017 - 10:47
ROTTING CHRIST: con i Carach Angren per una data in Italia a febbraio
16/06/2017 - 16:13
CARACH ANGREN: disponibile il video di ''Charles Francis Coghlan''
15/06/2017 - 23:38
CARACH ANGREN: il nuovo disco in streaming
ULTIME NOTIZIE
11/03/2020 - 19:24
RAZGATE: svelata la copertina di ''After the Storm...The Fire!''
11/03/2020 - 19:07
EPICA: entrati in studio per registrare il nuovo album
11/03/2020 - 17:27
GRAVE CIRCLES: disponibile un singolo dal nuovo album
11/03/2020 - 17:15
SUMMER METAL 2020: resi pubblici i dettagli del festival, presenti i Furor Gallico
11/03/2020 - 17:07
SWEVEN: previsto per fine mese il nuovo album
11/03/2020 - 17:02
HOLY TIDE: svelato il nuovo chitarrista
11/03/2020 - 16:42
THY DESPAIR: a maggio il debutto discografico, ecco il primo singolo
11/03/2020 - 16:37
LACUNA COIL: online il live video di ''Save Me''
11/03/2020 - 16:31
PANZERFAUST: rivelati alcuni dettagli del nuovo album
11/03/2020 - 16:25
MACBETH (GER): ecco il video di ''Krieger''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     