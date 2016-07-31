NERVOSA: annunciato il nuovo tour europeo, una data in Italia

13/03/20
ANTHROPOPHAGOUS
Spoiled Marrow
13/03/20
DAVID REECE
Cacophony of Souls
13/03/20
GOTTHARD
#13
13/03/20
CODE ORANGE
Underneath
13/03/20
CRIMSON SHADOWS
The Resurrection (EP)
13/03/20
MARE COGNITUM & SPECTRAL LORE
Wanderers: Astrology of The Nine
13/03/20
FOTOCRIME
South Of Heaven
13/03/20
AFTERBIRTH
Four Dimensional Flesh
13/03/20
THE ONEIRA
Injection
13/03/20
DEATHLESS LEGACY
Saturnalia
13/03/20
RAIN (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)
13/03/20
DEGREES OF TRUTH + BLACK ORCHESTRA (POSTICIPATO)
PIT STOP CAFE - VEDANO AL LAMBRO (MB)
14/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO
17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
18/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
18/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
19/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
19/03/20
BORN OF OSIRIS + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)
19/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)