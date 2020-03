BURZUM: tutto il nuovo album in streaming

13/03/2020 - 10:52 (604 letture)



18 Noiosetto e soporifero....molto meglio oggi gli white stones side project di Martin Mendez degli Opeth, chi non lo ha ancora fatto lo ascolti...spacca di brutto non questa camomilla... 17 ...lisaaaa...e' da un po' che non leggevo un tuo commento al mio....di questi tempi....mi fa piacere .... 16 Come colonna sonora di un gioco di ruolo ci sta. Alcuni pezzi hanno la giusta atmosfera immersiva. Non male davvero anche se non è il mio genere. A questo punto invoco una collaborazione Burzum Sunn-O))) !!! 15 Ascoltato per curiosità. Parecchio minimale ed effettivamente ambient. Di black o metal, a mio avviso, non c'è nulla. Può piacere ma personalmente faccio fatica ad arrivare alla fine. E non è corto. Au revoir. 14 Quoto Dany71. L'uomo una schifezza, la sua arte purtroppo mi piace. Dico purtroppo perché ho difficoltà a scindere l'artista dalla sua creazione. In ogni caso i suoi dischi mi piacciono quasi tutti. 13 Fuoriclasse. Nel bene e nel male. 12 . quoto da-x, pensavo ci fosse un po' di "rumore", invece proprio non fa per me, non riesco ad apprezzarlo come genere, cmq se la maggior parte lo apprezza, si vede che è un problema mio 11 Ci ho provato... non ce la faccio, non fa per me, lascio agli addetti del genere 10 Molto bello devo dire...da proprio l'idea di cose perse, di qualcosa che c'era e non torna più 9 Un po' matto è vero, ma grandissimo artista. Ben tornato. 8 Quindi é da anni che si é ridato all'Ambient e con il Black ha ri-smesso? 7 Ha preso spunto dalla musica celtica, sicuramente Alan Stivell l'ha ispirato. 6 A me dite quello che volete è scemo sicuro e un coglions pure ma il suo stile soprattutto metal e le sue composizioni piacciono, sia la roba vecchia che nuova. Questo nuovo è ambient e io non amo molto l'ambient ma sentendo ha in ogni caso il suo stile ed è riconoscibile. A modo suo ha una sua classe artistica. 5 Dai primi ascolti avevo un sospetto anch'io fosse tanta roba 4 Ascoltato. Va a finire che è il suo album ambient/dungeon synth migliore di sempre. Molto, molto bello. 3 Copertina splendida come tutti i dipinti di kittelstein. Mi attendo molto ambient e va bene così, burzum è un.maestro nel creare una sorta di isolazionismo sonoro, vedremo 2 Basta tu con la solita lamentela inutile che non interessa a nessuno. 1 ...uhm....ancora.....e basta....