GRAVE DIGGER: previsto per maggio il nuovo album

13/03/2020 - 14:04 (189 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 7 Beh ovviamente uwe e manni erano ben altra roba, questo é poco ma sicuro! 6 Mah, non mi sembra gran che. Concordo nel dire che Uwe Lulis e Manni Schmidt erano altra cosa... 5 Buon pezzo dai. 4 Buon pezzo! L’unica cosa che non mi convince è proprio il solo. Quei 20 secondi in stile neoclassico mi sembra proprio non c’incastrino una mazza. A parte quello nulla da dire, il pezzo funziona. Spero proprio si ripiglino dopo gli ultimi due nefasti album; le premesse sembrerebbero esserci. 3 Dopo il concept sugli zombie in ritardo di qualche anno rispetto alla moda The Walking Dead, adesso pare che stiano riprendendo le tematiche "medievali " senza troppa convinzione... mah, abbastanza triste. @joe91 In effetti ad esempio in quasi ogni video live che ho visto pasticcia gli assoli dei suoi predecessori... 2 Sarà che hanno ripreso (a quanto sembra) con saghe medioevali (il trio Tunes - Knights - Excalibur è galattico) ma questo brano è ispirato e suona come vorrei suonassero i Grave Digger oggi. Ottimo. Gran ritorno, sono speranzoso per questo album. 1 Sono ancora convinto che se avessero un altro chitarrista sarebbero su ben altri livelli... canzone che dopo minuti già annoia. Ormai sono 15 anni che non azzeccano proprio nulla