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Cacophony of Souls

13/03/20
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New World Disorder

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THE UNITY
Pride

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13/03/20
RAIN (POSTICIPATO)
ROCK N ROLL CLUB - RHO (MI)

13/03/20
DEGREES OF TRUTH + BLACK ORCHESTRA (POSTICIPATO)
PIT STOP CAFE - VEDANO AL LAMBRO (MB)

14/03/20
DEATHLESS LEGACY (RINVIATO)
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA

15/03/20
THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA + ONE DESIRE (ANNULLATO)
LEGEND CLUB - MILANO

17/03/20
RHAPSODY OF FIRE + SYMPHONITY + ETERNAL SILENCE (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

18/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

18/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

19/03/20
VADER + DEFILED + CHRONOSPHERE + FALLCIE (ANNULLATO)
REVOLVER CLUB - SAN DONA' DI PIAVE (VE)

19/03/20
BORN OF OSIRIS + GUESTS (ANNULLATO)
CIRCOLO SVOLTA - ROZZANO (MI)

19/03/20
VENOM INC. + GUESTS (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
KORPIKLAANI: entrano in studio per registrare l'undicesimo album
13/03/2020 - 14:20 (40 letture)

RECENSIONI
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